شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلمين تبدأ الدراسة بانتظام الطلاب بـ6 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة العلمين الأهلية، أمس الأول، استقبال الطلاب، في أول عام دراسى لها بكليات الصيدلة، والهندسة، والفنون والتصميم، وعلوم وهندسة الحاسب، ومجال الأعمال، والدراسات القانونية الدولية.

وتشدد الجامعة على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق جميع الضوابط الوقائية، من خلال استخدام أجهزة قياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول إلى مقر الجامعة، والتأكد من ارتدائهم الكمامات، والالتزام بالتباعد في المدرجات، مع تطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، فضلًا عن إعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وحرص عصام الكردى، رئيس الجامعة، على التواجد بين الطلاب مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس، منذ اليوم الأول للدراسة، للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية.

في سياق آخر، انتهت محافظة جنوب سيناء من وضع اللمسات النهائية على مقر فرع جامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ والمتحف الدولى استعدادًا للافتتاح.

وتفقد المحافظ، خالد فودة، ميدان الجامعة والمتحف، ترافقه نائبته إيناس سمير، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس المدينة، لمتابعة إنهاء جميع الأعمال واللمسات النهائية استعدادًا للافتتاح.

وتُعد الجامعة بفروعها الثلاثة، في مدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، إحدى قلاع العلم على أرض المحافظة، ما من شأنه تغيير الخريطة التنموية بالمحافظة.

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