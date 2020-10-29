شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال مركبة ملكية فى القلعة العثمانية بالقصير 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
منذ 8 سنوات، استطاعت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع جمارك ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، إحباط محاولة تهريب إحدى المركبات الملكية، التي تعود إلى أسرة محمد على باشا، والى مصر، قبل أن تأخذ طريقها إلى إحدى الدول الخليجية، وبدلًا من الاهتمام بهذه القطعة الفنية والتاريخية، تم إلقاؤها داخل القلعة العثمانية في مدينة القصير لأن «البند لا يسمح» بتحمل تكلفة النقل إلى القاهرة، خصوصًا مع وجود متحف خاص بالمركبات الملكية.
وبقيت العربة تحت رحمة العوامل الجوية، حر وأتربة في الصيف وبرد وأمطار في الشتاء، حيث بدأت العوامل الجوية في التأثير على ألوانها ومكوناتها، دون أي محاولة، ولو بدائية، من جانب مسؤولى الآثار لحماية هذه القطعة التاريخية أو حتى الاستفادة من وجودها، وكأنها لا ترقى إلى مستوى سيارة عادية حديثة، في مفارقة غريبة، إذ إن وزارة الآثار تنفق المليارات على إقامة متاحف واكتشاف آثار جديدة، لكنها في الوقت نفسه تهمل القطع الموجودة، وكأنه كان من الأفضل أن تأخذ هذه العربة طريقها إلى الخارج، على الأقل لأن مَن سرقها يعرف أهميتها ويقدر قيمتها.
كان مهربون قد حاولوا نقل العربة الملكية إلى الخارج بشحنها في حاوية بإحدى العَبّارات، بعد تغيير معالمها، لكن أثناء تفتيش الحاوية تم ضبط المركبة، وقررت نيابة سفاجا تشكيل لجنة لبيان أثرية وتاريخ وأهمية المركبة، ثم تسليمها إلى المجلس الأعلى للآثار، الذي قرر إيداع العربة داخل القلعة بسبب عدم قدرة المجلس على تحمل تكاليف النقل إلى القاهرة لتأخذ العربة مكانها اللائق المناسب لقيمتها التاريخية والأثرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,030
-
تعافي
99,174
-
وفيات
6,234
كانت هذه تفاصيل خبر إهمال مركبة ملكية فى القلعة العثمانية بالقصير 8 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.