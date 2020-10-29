شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال مركبة ملكية فى القلعة العثمانية بالقصير 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ 8 سنوات، استطاعت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع جمارك ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، إحباط محاولة تهريب إحدى المركبات الملكية، التي تعود إلى أسرة محمد على باشا، والى مصر، قبل أن تأخذ طريقها إلى إحدى الدول الخليجية، وبدلًا من الاهتمام بهذه القطعة الفنية والتاريخية، تم إلقاؤها داخل القلعة العثمانية في مدينة القصير لأن «البند لا يسمح» بتحمل تكلفة النقل إلى القاهرة، خصوصًا مع وجود متحف خاص بالمركبات الملكية.

وبقيت العربة تحت رحمة العوامل الجوية، حر وأتربة في الصيف وبرد وأمطار في الشتاء، حيث بدأت العوامل الجوية في التأثير على ألوانها ومكوناتها، دون أي محاولة، ولو بدائية، من جانب مسؤولى الآثار لحماية هذه القطعة التاريخية أو حتى الاستفادة من وجودها، وكأنها لا ترقى إلى مستوى سيارة عادية حديثة، في مفارقة غريبة، إذ إن وزارة الآثار تنفق المليارات على إقامة متاحف واكتشاف آثار جديدة، لكنها في الوقت نفسه تهمل القطع الموجودة، وكأنه كان من الأفضل أن تأخذ هذه العربة طريقها إلى الخارج، على الأقل لأن مَن سرقها يعرف أهميتها ويقدر قيمتها.

كان مهربون قد حاولوا نقل العربة الملكية إلى الخارج بشحنها في حاوية بإحدى العَبّارات، بعد تغيير معالمها، لكن أثناء تفتيش الحاوية تم ضبط المركبة، وقررت نيابة سفاجا تشكيل لجنة لبيان أثرية وتاريخ وأهمية المركبة، ثم تسليمها إلى المجلس الأعلى للآثار، الذي قرر إيداع العربة داخل القلعة بسبب عدم قدرة المجلس على تحمل تكاليف النقل إلى القاهرة لتأخذ العربة مكانها اللائق المناسب لقيمتها التاريخية والأثرية.