شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات جديدة لأسعار التصالح على مخالفات البناء بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المحافظات استكمال إجراءات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقا للتسهيلات التي تم إقرارها مؤخرًا لتشجيع المواطنين المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.

ففى القاهرة، أصدر المحافظ اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وقال إنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وفى البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، تقدم المواطنين بـ223 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية للمخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح. وأشاد «آمنة» بمد فترة التصالح لشهر جديد، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح والتى بلغت حتى الآن 787 مليونا و240 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلبات في مراكز المحافظة كانت كما يلى: دمنهور 40 ألفًا و244 طلبا، وكوم حمادة 21 ألفًا و619 طلبا، وإيتاى البارود 29 ألفًا و102 طلب، وكفر الدوار 20 ألفًا و326 طلبا، والدلنجات 18 ألفًا و293 طلبا، وأبوحمص 21 ألفًا و16 طلبا، وشبراخيت 12 ألفًا و517 طلبا، وأبوالمطامير 10 آلاف و440 طلبا، ورشيد 6561، والمحمودية 13 ألفًا و388 طلبا، وحوش عيسى 9344 طلبا، ومركز بدر 5853 طلبا، والرحمانية 8399، ووادى النطرون 2994 طلبا، وإدكو 2671 طلبا.

وفى المنيا، قال المحافظ اللواء أسامة القاضى، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، يعد مهلة للمتراخين، والذين تخلفوا عن اتخاذ إجراءات التصالح، مطالبا المواطنين بالتقدم خلال المهلة الأخيرة للتصالح، محذرا بتنفيذ القانون. وأكد تواصل مراكز المعلومات بالمراكز في أداء مهام عملها خلال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات للتسهيل على المتقدمين. وأضاف أن المحافظة تلقت 90% من طلبات مخالفات البناء، من خلال مراكز المعلومات في المراكز، مشيدا بالمواطنين الذين التزموا بالمواعيد وتقدموا للتصالح.

وفى كفرالشيخ، أشاد المحافظ اللواء جمال نورالدين، بقرار مد مهلة التصالح لشهر آخر، وطالب مواطنى المحافظة بسرعة اتخاذ إجراءات التصالح.

وقال إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، خاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50% مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح.

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وفى سوهاج، أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع مبلغ جدية التصالح إلى آخر شهر نوفمبر المقبل، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وفى استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.

وقال محافظ سوهاج، إنه تم تلقى 102 ألف و46 طلب تصالح من المواطنين الراغبين في التصالح حتى الآن بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتحصيل 467 مليونا و266 ألف جنيه، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.