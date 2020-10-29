شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: ترامب أول مرشح أمريكي يضرب المؤسسة الانتخابية ويتحدث عن التزوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي والمرشح في الانتخابات المقبلة، ضرب المؤسسة الانتخابية، فهو أول مرشح يتحدث عن التزوير في الانتخابات.

وأضاف سعيد، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب تحدث في أمور شخصية أثناء الحملة الانتخابية ودائمًا ما يعتمد على الارتجال خلال اللحظة التي يتحدث فيها.

وتابع أن ترامب دائمًا ما ينتقد جورج بوش الابن، بسبب دخوله العراق، ومن الوارد أن يتخلى الجمهوريون عن ترامب كما حدث مع نيكسون في السابق.

وختم أن التناقض الكبير أن الأغلبية الجمهورية مؤمنة بالمؤسسة الأمنية الأمريكية، وترامب يلعب على هذا الوتر جيدا، وسيكتب في التاريخ أنه أكثر زعيم استخدم تويتر.