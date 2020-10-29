شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات ومسيرات ليلية بالمحافظات لمرشحى النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مرشحو النواب فى المحافظات عقد مؤتمرات انتخابية ولقاءات شعبية بالقرى والمراكز بنطاق دوائرهم بغرض حشد الأصوات الانتخابية لصالحهم، فيما شهدت الشوارع والميادين انطلاق مسيرات ليلية لبعض المرشحين رافعين شعارات رموزهم الانتخابية، فضلًا عن بعض الأغانى التى أعدها المرشحون كدعاية انتخابية لهم.

فى محافظة دمياط، تشهد الساحة الانتخابية أجواء انتخابية ساخنة بدائرتيها الأولى والثانية، ولم يخلُ صراع القائمة الوطنية وقائمة أبناء مصر من المنافسة الشرسة، حيث ينظم حمدى عبدالمجيد شلبى، الذى يتصدر قائمة أبناء مصر، جولات ومؤتمرات انتخابية حاشدة فى عدة مناطق فى مركز كفرسعد معتمدًا على شعبيته الكبيرة والخدمات التى يقدمها لأهالى الدائرة، إضافة إلى خبرته السياسية الملحوظة باعتباره نائبا برلمانيا سابقا عن دائرة كفر سعد. أما على المقاعد الفردية، ففى الدائرة الأولى التى تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وتوابعها، فقد اشتعلت المنافسة على مقعدى الدائرة بين ضياء على بصل، الذى يمتلك قاعدة شعبية عريضة ورصيد خدمات كبيرا، وضياء الدين داود، الذى يتمتع بقبول شعبى وحالة من الرضا الشعبى من جانب أهالى الدائرة إزاء أدائه البرلمانى خلال الدورة الحالية، وسامى سليمان وأيمن رخا.. وفى الدائرة الثانية التى تضم فارسكور وكفرسعد، تشتعل المنافسة بين مجدى البساطى، مرشح مستقبل وطن، والدكتور جمال الزينى، المرشح المستقل، ومحيى الهنداوى، المرشح المستقل.

وفى السويس، أعلن عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب الحالى عن المحافظة والمرشح للانتخابات البرلمانية، فى بيان تم توزيعه على المواطنين، أنه سيتقدم ببلاغات إلى المحامى العام لنيابات السويس ضد ما سماه التجاوزات وخطورة المال السياسى بالمحافظة وقيام البعض بتجميع بطاقات المواطنين الفقراء وتهديدهم بحرمان صرف الإعانات من بعض الهيئات الاجتماعية حال عدم انتخاب مرشحى قائمة أحد الأحزاب.

وفى كفر الشيخ، أقامت القائمة الوطنية مؤتمرا انتخابيا، حيث تحدث المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، عن فلسفة اختيار القائمة، مؤكدًا أنها تضم عددًا من الأحزاب، بالإضافة إلى كوتة المرأة والشباب وذوى الهمم، تماشيًا مع دستور 2014 وتعديلاته، موضحا أن الفترة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لوجود تحديات غير مسبوقة.

وفى المنيا، استأنف 30 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب جولاتهم الانتخابية بالتردد على كبار العائلات بالقرى والمدن للحصول على تأييدهم فى جولة الإعادة التى ستجرى نوفمبر المقبل، بعد الحصول على راحة 3 أيام، عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى، فيما كشف مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة إرسال جميع التظلمات التى تقدم بها عدد من المرشحين إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مرفق بها تقرير بنتيجة الفحص والرأى فى التظلم.

وفى القليوبية، تشتعل المنافسة فى دائرة شبرا الخيمة، نظرًا للتقسيم الجديد الذى منحها 3 مقاعد فقط بدلا من 6 مقاعد فى التقسيم القديم وتم دمجها فى دائرة واحدة بدلا من دائرتين.

ويتنافس فى الدائرة 56 مرشحا، ركز أغلبهم على الدعاية عبر مكبرات الصوت المحمولة على السيارات للحث على المشاركة، بجانب اللقاءات والزيارات المنزلية لكبار العائلات لعرض برامجهم الانتخابية، فيما اشتعلت حرب تمزيق اللافتات وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين.

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وتشهد الدائرة منافسة ساخنة بين مرشحى 5 أحزاب، على رأسهم «مستقبل وطن» الذى دفع بـ 3 مرشحين بالدائرة، وحزب التحرير المصرى الذى دفع بمرشحين، فيما دفع حزب حماة الوطن بمرشح وحيد، وحزب الجيل الديمقراطى بمرشح واحد، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة بمرشح. ويسعى 4 أعضاء بالبرلمان الحالى إلى تحقيق الفوز واستمرار تمثيل الدائرة تحت قبة البرلمان، أبرزهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم البرلمان الذى يخوض معركة شرسة للحفاظ على مقعده بعد أن خاض المنافسة هذه المرة مستقلًا عقب استقالته من حزب الحرية، الذى مثل بوابته لبرلمان 2015.