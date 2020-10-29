شكرا لقرائتكم خبر عن لإنشاء مجمع استزراع سمكي.. «قناة السويس» توقّع مذكرة تفاهم مع «STERNER» النرويجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة«STERNER» النرويجية لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الوحدات المُغلقة ( RAS ) بمعدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن من الأسماك سنويا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر التوقيع -بحسب بيان الخميس- عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلي الشركة النرويجية، وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.

وينص الاتفاق على إنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بإنتاجية تصل إلى 2500 طن للوحدة الواحدة، وبمقتضى مذكرة التفاهم يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع، على أن يليها تحديد الجدول الزمني لبدء المراحل التنفيذية المقرر لها فترة تتراوح من (12- 18) شهراً تبدأ فور توقيع العقود النهائية على أن يتم خلالها الإنتاج الفعلي.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس حسام طرابيلي رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال، وBJarne E. Pettersen رئيس مجلس إدارة الشركة النرويجية.