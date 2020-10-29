شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حصلنا 34 مليون جنيه غرامات الشهر الحالي والسكة الحديد ما زالت تخسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن قطاع السكة الحديد ما زالت تخسر حتى الان لان مصاريف التشغيل والصيانة أكبر من دخل السكة الحديد، قائلا: «لازم نعظم مصادر دخل السكة الحديد مش من التذكرة فقط ولكن من مصادر أخرى، والتذكرة نحاول تعديلها في القطارات الجديدة والمكيفة فقط».

وأقر المهندس كامل الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على حير، بأن هناك توجيه واضح من الرئيس السيسي أن الدولة لازم تدعم الطلبة وكبار السن والموظفين والمسافر عادي في الضواحي، لافتا إلى أنهم يقومون بتعظيم الإيرادات من الاعلانات واستثمار أراضي للسكة الحديد.

وعن الإيرادات من الغرامات، قال كامل الوزير: «احنا تقريبا حصلنا 34 مليون جنيه هذا الشهر جمعناهم من الغرامات والمخالفات والباعة الجائلين»، مقدما شكره لمجهود مفتشي ومعاوني شرطة النقل والمواصلات ولكنه توقف المخالفات والتهرب من التذاكر، مؤكدا أن هذه الغرامات دخل كان مُهدر على السكة الحديد.