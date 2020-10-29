شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمعرفة أسباب خروج عربات قطار الإسكندرية عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء محمد غزال نائب السلامة لمعرفة اسباب خروج 4 عربات من قطار 573. الاسكندرية- بورسعيد عن القضبان الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس دون حدوث اصابات.

وقالت السكة الحديد في بيان لها أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الاسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات.