شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الوضع الوبائي في مصر لا يزال تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي في مصر لا يزال تحت السيطرة، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لأى احتمالات قائمة، مشيرا إلى أن التجارب السريرية للقاح كورونا تجرى على الأصحاء فقط.

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، على فضائية dmc، أوضح تاج الدين أنه لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية لأى لقاح تجرى عليه تجارب سريرية حتى الآن، مبينا أنه يتم إجراء التجارب الإكلينيكية على أي دواء أو مصل على أشخاص أصحاء للتأكد من فاعلية اللقاح والتعرف على نتائجها بدقة.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات التي يجرى عليها تجارب سريرية في العالم يصل لـ 10 لقاحات، مشيرا إلى أن أول لقاح أعلن عنه هو لقاح جامعة أوكسفورد، ثم اللقاحات الصينية، ثم اللقاح الروسى، لكنه شدد على أن منظمة الصحة العالمية تقيم اللقاحات لإجازة استخدامها على البشر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية التي تجرى على اللقاحات تأخذ بعضًا من الوقت، وتلك التجارب تضمن سلامة المصل وفاعليته والتعرف على الجرعات التي يحصل عليها المريض والتعرف على طريقة تكوين المناعة لدى الإنسان.

وعن مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ضرورة تدريب الأطباء عن طريق نظام جديد مهنى بجانب الأكاديمى، عن طريق إنشاء مصر لهيئة تدريبية تعطى شهادة مهنية تجهز الطبيب لبيئة العمل، قبل أن يحصل على الدرجات الأكاديمية المعروفة مثل الماجستير والدكتوراه.

ولفت مستشار الرئيس إلى وجود مصادر مختلفة من خريجى الطب من الجامعات الخاصة والأهلية والفئة الأكبر من الجامعات الحكومية، مبينا أن فكرة تطبيق هذا النظام جاءت لتسريع عملية تجهيز الأطباء لدخول بيئة العمل، نظرًا لتزايد عدد الخريجين على مستوى الجمهورية.

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