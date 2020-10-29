شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفق ما أعلنه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عدد 223 ألف طلب تصالح، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى اعتبره المحافظ في تصريحات صحفية فرصة حقيقية للمواطنين المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.

وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لشهر جديد، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم طلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح والتى بلغت حتى الآن 787 مليون و240 ألف جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء في مراكز المحافظة كانت كما يلى:

دمنهور: 40 ألفًا و 244 طلب. كوم حمادة: 21 ألفًا و 619 طلب. ايتاي البارود: 29 ألفًا و 102 طلب. كفر الدوار: 20 ألفًا و 326 طلب. الدلنجات: 18 ألفًا و 293 طلب. أبو حمص: 21 ألفًا و 16 طلب. شبراخيت: 12 ألفًا و 517 طلب. أبو المطامير: ١٠ آلاف و 440 طلب. رشيد: 6561 طلب. المحمودية: 13 ألفًا و 388 طلب. حوش عيسى: 9344 طلب. مركز بدر: 5853 طلب. الرحمانية: 8399 طلب. وادي النطرون: 2994 طلب. إدكو: 2671 طلب .