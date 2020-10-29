شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يؤكد على تلبية مطالب المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، على تلبيه مطالب المواطنين والعمل على إعلاء مصالحهم وخدمتهم، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ووجه رئيس المدينة بحل جميع مشاكل المواطنين بالمركز والمدينة من مخالفات ومشاكل عالقه بالمنطقه المقيم فيها المواطن.

وناشد رئيس المدينه المواطنين بمركز ومدينة الحسنه بالتواصل والإبلاغ عن أي مشكله بالحي المقيم فيه وتقديمها إلى مقر رئاسة المركز أو على الصفحه الرسميه لرئاسة مركز ومدينة الحسنة للعمل على حلها، سواء مشاكل كهرباء أو مياه أو إناره أعمده أو قمامه أو مناطق تم غمرها بمياه الأمطار في حالة حدوث سيول