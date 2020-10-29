شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب الجفرى: هل من يحرم حلوى المولد النبوى "عاقل" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الداعية الحبيب على الجفرى، إننا نعيش حالة من من الغفلة والإهمال للأدب القرآنى، فهل من يحرم حلوى المولد النبوى أو الحلوى فى العموم "عاقل"؟، مضيفا أن القائلين بذلك لديهم إغلاق، وقال إن سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوى يعد سؤال غريب، فإذا لم نحتفل بالحبيب المصطفى فمن سنحتفل بل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده اسبوعيا بصيامه يوم الاثنين، لافتا إلى أن الذين يحرمون الاحتفال لهم رأيهم وعليهم أن لا يفرضوا رأيهم على السواد الأعظم.

وأضاف خلال حواره فى برنامج مساء Dmc مع الإعلامى رامى رضوان، على فضائية Dmc، أنه لابد من مراجعة النفس والتواضع والرسول لم يأمر بالإنتقام، مضيفا أن مرتكب جريمة فرنسا لديه "غباء" فقد أبتلينا بوجود مسلمين متطرفين فى فرنسا، لافتا إلى وجود التطرف فى بعض الدول و للأسف يحدث استغلال للجاليات المسلمة فى اوروبا.