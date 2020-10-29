70 متدربًا فى ختام دورة "أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق" بالقابضة للمطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية بعنوان (أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق) التي أقامتها بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة الحماية المدنية بشركة ميناء القاهرة الجوي و استمرت لمدة شهر كامل.
جاءت تلك الدورة في إطار الخطة السنوية للشركة القابضة للمطارات لتدريب 25 % سنوياً من اجمالي العاملين بالشركة علي التعامل السريع حالة حدوث حريق لحين وصول فرق الحماية المدنية ،ورفع كفاءتهم واستعدادهم لمواجهة أى طارئ بمقر الشركة وكيفية حماية أنفسهم والآخرين فى حالات الحرائق.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية قد شهدت إقبالا من العاملين بالشركة حيث تقدم معلومات هامة عن التعامل مع الحريق سواء في مكان العمل أو المنزل أو حتي السيارة و كيفية استخدام طفاية الحريق ، بالإضافة إلي تدريب عملي علي تجربة إطفاء حريق فعلي في مركز إدارة الحماية المدنية التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي.
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