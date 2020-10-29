شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى: مصر علمت العالم الإنشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن أبو شعر مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الديني، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفا خلال لقاء في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".

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وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتي إلينا المنشدون الكبار في مصر، والذين أثروا وتأثروا بـ سوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الديني ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفا: "الفرقة حضرت مصر في عام 2007 واستقرينا في مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية".