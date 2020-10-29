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رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف أهداف زيارة وفد أوكرانى ومجالات التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن أوكرانيا أول بلد تعاونت معها مصر فضائيا عام 2002، وتم إطلاق أول قمر صناعى للاستشعار عن بعد من مصر عام 2007.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أوكرانيا لها خبرة في الفضاء أكثر من 60 سنة حيث بدأوا نشاط الفضائيات في الخمسينيات، مشيرا إلى أن هناك وفد عالى المستوى زار وكالة الفضاء المصرية لبحص التعاون المشترك، حيث الوفد به نواب وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وأكد أن الهدف من زيارة الوفد الأوكراني هو الاستفادة من خبرات أوكرانيا الممتدة في مجال الفضاء، وخاصة فى الاستخدام السلمى للفضاء، حيث تم وضع مجالات تعاون بينهم، وجارى توقيع مذكرة تفاهم، بهدف استكشاف الفضاء، حيث هناك مجالات مهمة للأقمار الصناعية للتحكم في البيئة واستخدامات الاتصالات وكل تطبيقات الأقمار الصناعية.

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وأوضح أن هناك تجربة ناجحة في تدريب المصريين في أوكرانيا أرسلنا 60 مهندسا للعمل في تكنولوجيا الفضاء مع الخبراء الأوكرانيين في 2002 و2003.

 

 

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