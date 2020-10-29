شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: منفذ هجوم نيس أصيب بجروح ولا زال على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول الادعاء فى قضايا الإرهاب بفرنسا إن منفذ هجوم نيس أصيب بجروح من نيران الشرطة ولا زال على قيد الحياة، مشيرا إلى أن المشتبه به قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.

وقال جان-فرانسوا ريكارد إن المهاجم تونسي ولد في عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية يوم التاسع من أكتوبر، وأضاف المسؤول الفرنسى أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار فى نيس مشيرا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.