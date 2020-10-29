أشرف رسلان: تشكيل لجنة لمعاينة حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد" على أعلى مستوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع فى منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات فيها، وتابع:"نقلل تدخل العامل البشرى فى نظم الإشارات حتى نتفادى الخطـأ البشرى".
وأضاف "رسلان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم الفور التعامل مع الحادث ونقل الركاب الذين كانوا فى العربتان التى سقطتا من على القضبان، وتابع:"والقطار على وصول لمحطة الإسماعيلية..وما يهمنا هو استكمال المسافرين لرحلاتهم".
وأكد "رسلان"، شكلنا لجنة فورية لمعاينة موقع الحادث على أعلى مستوى من أجل الوقوف على أسباب الحادث وعمل تقرير بذلك، مشدداً على أنه جارى تطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر الآن.
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