شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: الاحتفال بالمولد النبوى ليس بدعة والنبى كان يحتفل بيوم مولده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قول بأن الاحتفال بالنبى غير موجود أو بدعة هو خطأ بل إنه كان موجود أنه احتفل بيوم مولده وأنه كان يتحرى صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وحينما سئل عن علة ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه، والله مجد الأيام التى ولد فيها الأنبياء والرسل وهذا مثبت فى القرآن الكريم.

وفى نفس الإطار قال الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، إن سؤال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ هو سؤال غريب فلا يجوز أن نسأل هل تطلع الشمس، فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده كل يوم اثنين.

Advertisements

وأضاف الحبيب على الجفري، خلال حواره فى برنامج مساء Dmc مع الإعلامى رامى رضوان، على فضائية Dmc، لقد تجاوزنا ذلك.