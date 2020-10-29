شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حصلنا 34 مليون جنيه غرامات الشهر الحالى والسكة الحديد مازالت تخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن قطاع السكة الحديد ما زالت تخسر حتى الآن، مشيرا أن مصاريف التشغيل والصيانة أكبر من دخل السكة الحديد، قائلا: "لازم نعظم مصادر دخل السكة الحديد مش من التذكرة فقط ولكن من مصادر أخرى، والتذكرة نحاول تعديلها في القطارات الجديدة والمكيفة فقط".

وأضاف المهندس كامل الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن هناك توجيه واضح من الرئيس السيسي أن الدولة لابد أن تدعم الطلبة وكبار السن والموظفين والمسافر العادي في الضواحي، لافتا إلى أنهم يقومون بتعظيم الإيرادات من الإعلانات واستثمار أراضي للسكة الحديد.

Advertisements

وعن الإيرادات من الغرامات، قال كامل الوزير: "احنا تقريبا حصلنا 34 مليون جنيه هذا الشهر جمعناهم من الغرامات والمخالفات والباعة الجائلين"، مقدما شكره لمجهود مفتشي ومعاوني شرطة النقل والمواصلات ولكنه توقف المخالفات والتهرب من التذاكر، مؤكدا أن هذه الغرامات دخل كان مُهدر على السكة الحديد.