أمسية فلكية بـ "متحف الطفل" لمتابعة ظاهرة "القمر الأزرق".. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع، أمسية فلكية تتناول ظاهرة فريدة تحدث كل 40 عام وتعرف باسم "ظاهرة القمر الأزرق."

تبدأ الفعاليات مع غروب بعد غد السبت وتستمر حتى التاسعة مساء.

وقال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الأمسية تنقسم إلى قسمين، الأول هو الرصد الفلكي بالتليسكوب بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسه الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد بهدف نشر الثقافة الفلكية وتنمية الوعي بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضيه والنانو تكنولوجى بين جموع الأطفال والشباب.

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ويتناول الرصد ظاهرة القمر الأزرق والذى لن يظهر القمر باللون الأزرق بل يجمع بين اللون الرمادي والأبيض الباهت، ولكن اختار العلماء اللون الأزرق ليطلق على الظاهرة بسبب ندرة حدوثها وندرة ظهور القمر باللون الأزرق..

وتتمثل الظاهرة، في ظهور القمر بدر مرتين خلال شهر ميلادي واحد، المره الأولي فى بداية الشهر والثانية يوم 31 أكتوبر، وعادةً تحدث هذه الظاهرة كل عامين إلي ثلاث.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل، أن الشق الآخر من الاحتفالية يتضمن عرض القبة السماوية المتنقلة، حيث يشاهد الزوار عرض جديد يقدم لأول مرة بعنوان "عجائب الدنيا السبعة" وهو عرض تفاعلي يشرح تفاصيل عجائب الدنيا السبعة القديمة وهي تعتبر من أكتر الموضوعات الشيقه التي يهتم بمعرفتها الكبار والأطفال، خلال العرض يتعرف المشاهدين للفيلم عن معلومات حول كل منها ومكان تواجدها وكيفية اختفاءها أو ما تبقي منها مع مرور الزمن.