مائل للبرودة ليلا و شبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم - سيدي براني).

وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى بين 29 - 19، والإسكندرية بين 27 - 19 درجة، ومطروح بين 24 - 17، وسوهاج بين 34 - 19 درجة، وقنا بين 35 - 21، وأسوان بين 37 - 22 درجة مئوية.