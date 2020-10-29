اكتمال القمر مرتين.. "البحوث الفلكية": ظاهرة تحدث بسماء القاهرة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث ظاهرة فلكية، السبت المقبل، تسمى "القمر الأزرق"، بسماء القاهرة.

وأوضح المعهد في بيان، الخميس، أن الظاهرة تتمثل في حدوث اكتمال القمر (طور البدر) بنفس الشهر مرتين، حيث اكتمل قمر شهر صفر 1442 هـ وأصبح بدرا يوم 1 أكتوبر، ويكتمل قمر شهر ربيع الأول 1442 هـ ويصبح بدرا يوم 31 أكتوبر 2020.

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وأضاف المعهد، أن القمر سيكون أزرقًا بالإسم فقط، فهو تعريف متفق عليه فقط لتمييزة عن البدر الأول لذات الشهر، وكان آخر قمر أزرق في 31 مارس 2018.

وتابع المعهد: هناك تعريف آخر للقمر الأزرق، يمكن أيضًا أن يكون هو الثالث من بين أربعة أقمار كاملة في موسم واحد، (حيث يكون الموسم بين الانقلاب الشمسي والاعتدال).

وأوضح أن القمر الأزرق الموسمي القادم بعد قمر 31 اكتوبر 2020 هو قمر شهر المحرم 1443هـ والذي يوافق في 22 أغسطس 2021.