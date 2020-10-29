محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت ضباط مباحث التموين مصنعا لإنتاج الحلوى بمدينة ٦ أكتوبر. معلومات وردت أكدتها التحريات بأن مالك المصنع بصدد طرح كميات من الحلوى المغشوشة للبيع مستغلا إقبال المواطنين على شرائها تزامنا مع ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 12٫33 طن "عسل جلوكوز – مكسرات – مكسبات طعم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج. تبين أن مالك المصنع كان بصدد عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت إشراف النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ١٣ طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات داخل مصنع حلوى بـ٦ أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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