انتحار شاب شنقا في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أقدم شاب على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.
تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بقرية منى الأمير.
كشفت التحريات الأولية أن المتوفى شاب في الثلاثينات، يعمل في مصنع السكر، وشنق نفسه بجنش المروحة لمروره بأزمة نفسية.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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