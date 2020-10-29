محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أقدم شاب على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية بمركز الحوامدية جنوب الجيزة. تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بقرية منى الأمير. كشفت التحريات الأولية أن المتوفى شاب في الثلاثينات، يعمل في مصنع السكر، وشنق نفسه بجنش المروحة لمروره بأزمة نفسية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شاب شنقا في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.