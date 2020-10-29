شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصلى السيدات بمسجد الأحمدي بطنطا ظهر السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات بمسجد الأحمدي بطنطا لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر السبت المقبل 31 أكتوبر الجاري، وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح .

يأتي ذلك بناء على الجدول الذي قدمته مديرية أوقاف الغربية لإشراف واعظات الأوقاف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بالمسجد .

يُفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، ومع عدم فتح دورات مياه السيدات .

وتؤكد الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.