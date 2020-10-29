شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبي يكشف بداياته في التلحين خلال التسعينيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الموسيقار صلاح الشرنوبي، إن التسعينيات كانت فترة زاخرة جدا بالنسبة له، حيث وفقه الله في التعاون مع كبار المطربين والمطربات، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأشخاص التي ساهمت في تطوير موهبته.

وأضاف الموسيقار صلاح الشرنوبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن شقيقه الشاعر سيد الشرنوبي هو أول من ساعده في مشواره الفني، وثم ساعده شقيقه الأكبر فاروق الشرنوبي وبدأ يلعب بالعود ثم الكمانجا.

وأشار إلى أنه كان يأتي دائما إلى القاهرة على حس شقيقه الأكبر الفنان فاروق الشرنوبي، إلى أن حدث صدفة وقام بتلحين أغنية للفنان السكندري أحمد حسن، ومن بعدها قمت بالتلحين للفنان مدحت صالح، ثم توالت الأعمال بالتلحين لـ محمد الحلو، ومنى عبدالغني ووليد توفيق ونادية مصطفى.

وتابع: أنه ذهب للفنانة الجزائرية وردة كان حينها معروف للجمهور، وساعده في ذلك الشاعر عمر بطيشة، لأن لحن أغنية «بتونس بيك» كان جاهز قبل التعرف على الفنانة الجزائرية، لافتاً إلى أن بداخله مخزون سمعي يظهر في أعماله الموسيقية.