شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وعدت الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تريد الارتقاء بمرفق النقل بصورة عاجلة، لأنه قطاع يمس المواطن المصري، متحدثًا عن التطويرات في الطريق الدائري التي تجري الان قائلا: «وعدت الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري».

وأضاف وزير النقل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على خير، أن هناك فريقًا كاملًا يعمل معه من الوزارات المختصة لنقل المرافق التي تشغل الطريق الدائري من أجل تنفيذ التوسيعات، مؤكدًا أن التطوير مجهود الحكومة بالكامل وتسهم جميع القطاعات في تطوير وتوسيع الطريق الدائري، لأنه طريق مهم وحيوي وتتفرع منه كل الطرق الأخرى.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن هناك حوالي 50 كيلو جاهزة للتوسعة، وجارٍ توسعتها على الطريق الدائري، أما الأماكن التي توجد بها عوائق مرافق سيتم نقلها، مضيفًا: «المشكلة في 3 مناطق بالقليوبية بالخصوص والمرج، والجيزة في مناطق المنيب والبحر الأعظم، والقاهرة من مناطق الأوتوستراد، وهذه المناطق فيها منازل وعمارات منها منشآت حكومية، والمؤسسات تحصر أعدادها الآن وستتم إزالتها بعد نقل سكانها لمساكن أخرى أو تعويضهم بالتعويضات العادلة».