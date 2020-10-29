شكرا لقرائتكم خبر عن الصور تكشف خروج 4 عربات من قطار الإسكندرية.. والسكة الحديد تعلن 2 فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضاربت أرقام عربات قطار 573 الاسكندرية/ بورسعيد الذي خرج عن القضبان في السابعة مساء اليوم الخميس.

ففي الوقت الذي أعلنت السكة الحديد في بيان رسمي عن خروج عربتين فقط من القطار السياحي مكيف ومميز، إلا ان صور الموقع كشفت ان 4 عربات خرجت عن القضبان «3 ركاب مكيف وعربة الباور».

وأضاف البيان أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الاسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات.