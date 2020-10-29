- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الصور تكشف خروج 4 عربات من قطار الإسكندرية.. والسكة الحديد تعلن 2 فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تضاربت أرقام عربات قطار 573 الاسكندرية/ بورسعيد الذي خرج عن القضبان في السابعة مساء اليوم الخميس.
ففي الوقت الذي أعلنت السكة الحديد في بيان رسمي عن خروج عربتين فقط من القطار السياحي مكيف ومميز، إلا ان صور الموقع كشفت ان 4 عربات خرجت عن القضبان «3 ركاب مكيف وعربة الباور».
وأضاف البيان أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الاسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,030
-
تعافي
99,174
-
وفيات
6,234
كانت هذه تفاصيل خبر الصور تكشف خروج 4 عربات من قطار الإسكندرية.. والسكة الحديد تعلن 2 فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.