شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي الزهور في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور ببورسعيد حملة المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، واسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بعمارة رقم ١٠٢ شقه رقم ٢ و اخر بعماره ١٠٥ شقه ٢ بمنطقة المروة حيث شارك بالحملة الادارة الهندسية ادارة رخص المحلات و ادارة العلاقات العامة ، وذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي الزهور في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.