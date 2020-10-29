شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في إثيوبيا توضح إجراءاتها لحل مشكلة المواطنين المصريين في مطار بولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قالت سفارة مصر في اديس ابابا " انها تود ايضاح انه فور علمها بواقعة تواجد عدد من المواطنين المصريين في مطار بولي بأديس ابابا ، توجه طاقم دبلوماسى وادارى يضم القنصل المصري وسكرتير اول السفارة ، الى مطار بولي الدولي، حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار وكذلك سلطات الهجرة الاثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان ازاء عدم وجود اية إساءة في المعاملة. وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات .

كما قامت السفارة بالتواصل مع كل من وزارة الخارجية الاثيوبية ومكتب الخطوط الجوية الاثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الامر.

وتشير اتصالات السفارة مع السلطات الاثيوبية حتى الان الى ان المواطنين المصريين قد قدموا الى اثيوبيا بغرض البقاء لمدة ١٤ يوما في اثيوبيا ثم التوجه الى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتاشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وان عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة فى اثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

واكدت السفارة المصرية في اثيوبيا على قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق، فإن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالافصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد او الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

واهابت السفارة المصرية بكل المواطنين الالتزام بالهدوء وضبط النفس ضمانا للعمل على ايجاد الحلول الممكنة.