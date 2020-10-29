شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تلقي 102 ألف و46 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع مبلغ جدية التصالح إلى آخر شهر نوفمبر المقبل، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.
وقال محافظ سوهاج- في تصريح له اليوم- أنه تم تلقي 102 ألفاً و46 طلب تصالح من المواطنين الراغبين في التصالح حتى الآن بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتحصيل مبلغ467 مليون و266 ألف جنيه، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية حتى الساعة 6 مساءً، لاستقبال طلبات المواطنين ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
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