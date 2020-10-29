شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: 95% من المدارس التزمت بإعادة مصروفات الأتوبيس المدرسي للأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نسبة التزام المدارس والجامعات بسداد الـ25% من مصروفات الأتوبيس المدرسي للأهالي مرتفعة للغاية، قائلا: «الالتزام نسبته عالية وتقدر من 93% إلى 95% وهذا يطبق على المدارس والجامعات والمعاهد».

وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المدارس الدولية قبل المحلية والخاصة التزمت باسترجاع نسبة مصروفات الأتوبيس المدرسي المقررة، لافتا إلى أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية تجاه عدد من غير الملتزمين.

وأوضح: «في إجراءات قانونية وقرارنا ملزم بقوة القانون، وعقوبة عدم التنفيذ عن كل حالة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه غرامة، وفي حالة تكرار الأمر تتضاعف العقوبة من 40 ألفًا إلى 2 مليون جنيه»، مفيدًا بأنهم تلقوا حوالي 2000 شكوى من أهالي طلاب وتمت الاستجابة إليها فورا.