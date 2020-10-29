شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «تمناية» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعى السريع بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية» محملة بالأفراد على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، أمام قرية الحجناية، التابعة للمركز.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أفراد من ركاب السيارة بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وهم: «عبدالله .ر»، 31 سنة، و«زغلول .ع»، 37 سنة، و«رمضان .غ»، 60 سنة، و«صبرى .غ»، 60 سنة، و«جمالات .م»، 45 سنة، و«عنايات .ح»، 57 سنة، و«انتصار .م»، 30 سنة، و«نبيل .أ»، 55 سنة، وجميعهم يقيمون بقرى مركز دمنهور.