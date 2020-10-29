شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة، غدا، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق «الدخيلة، العجمي، الكيلو 21»، بدءا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط قطر 1000 مم الناقل للمياه من محطة المنشية وحتى رافع الدخيلة، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين عودة الضغوطات لطبيعتها فور الانتهاء من عملية الإصلاح.