شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: السبت المقبل الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة «تنمية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الدولة للإعلام، على أن يوم السبت المقبل هو الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة «تنمية».
وقالت الوزارة إن مبادرة «تنمية» تم إطلاقها من قِبل وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة وهذا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام، حيث تم الإعلان عن مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
للتسجيل عبر الرابط للمبادرات الفردية الجماعية والإعلاميين:
https://bit.ly/35yWpm4
للتسجيل عبر الرابط للشركات ومنظمات المجتمع المدنى:
https://bit.ly/32sOrJi
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