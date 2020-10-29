شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة فى حب النبى مع المنشد مصطفى عاطف على انستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المنشد مصطفى عاطف، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة العاشرة.

وسيقدم "عاطف" عبر اللايف سهرة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده، ويتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته ومواقفه التي يجب أن نتحلى بها، خاصة في الوقت الحالي.

كما سينشد عاطف مجموعة من أغنياته الجديدة التي أطلقها بمناسبة المولد النبوي الشريف، على رأسها أغنية "فليفرحوا"، بالإضافة لحديثه عن رحلته الأخيرة في روسيا، للإنشاد في حب النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر المساجد هناك.

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برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.