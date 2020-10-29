شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: استئناف قطار الإسكندرية رحلته بعد فصل عربتين خرجتا عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 573 سياحى الإسكندرية ـ بورسعيد بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات.

وأضافت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها، أنه على الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز 30 دقيقة، وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.

وأكدت الهيئة أنه تم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان وإعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/السنطة/زفتي/الزقازيق.

وأعلنت الهيئة اعتذارها لمستقلي القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.