شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الصحة العالمية يؤكد سيطرة مصر على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها تصريحات الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفى، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا بمصر مستقر وتحت السيطرة، موضحًا أن متوسط الحالات اليومية فى مصر يصل إلى 100 حالة وعدد الوفيات منخفض وطبيعى. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. - الصحة العالمية: مصر تسيطر على "كورونا".. المنظمة تؤكد استقرار الوضع الوبائى محليا.. وتعلن 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة فى شرق المتوسط - الصحة العالمية: مصر تسيطر على "كورونا".. المنظمة تؤكد استقرار الوضع الوبائى محليا.. وتعلن 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة فى شرق المتوسط - وزيرة الهجرة نبيلة مكرم فى حوار لـ"الخليج 365": أبناء مصر بالخارج يشاركون فى بناء الوطن عبر الانتخابات.. القيادة تهتم بتطوير الصناعة و"مصر تستطيع" يتبنى الملف تلبية لتوصية الفريق العصار.. وتؤكد: أتواصل مع أبنائى عبر "واتس آب" - "الإدارية العليا" تتلقى الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الثلاثاء.. "الوطنية للانتخابات": جاهزون للمرحلة الثانية بطباعة 30 مليون بطاقة تصويت بعلامات مائية.. توزيع القضاة والموظفين على 10 آلاف لجنة فرعية بـ 13 محافظة.. وبدء الصمت الانتخابى الأحد - "الإدارية العليا" تتلقى الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الثلاثاء.. "الوطنية للانتخابات": جاهزون للمرحلة الثانية بطباعة 30 مليون بطاقة تصويت بعلامات مائية.. توزيع القضاة والموظفين على 10 آلاف لجنة فرعية بـ 13 محافظة.. وبدء الصمت الانتخابى الأحد - دواعش أردوغان يستبيحون الدماء فى المولد النبوى.. ذبح سيدة وطعن 3 فى كنيسة فرنسية.. وحكومة باريس: ترهيب تركيا لن يثنينا Advertisements - وزير المالية: الاقتصاد المصرى صامد فى مواجهة «كورونا ».. الأزمة عكست ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية كما فعلت مصر - وزير المالية: الاقتصاد المصرى صامد فى مواجهة «كورونا ».. الأزمة عكست ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية كما فعلت مصر - مد التقديم على العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر.. "الكهرباء": هدفنا التيسير ورفع الأعباء المعيشية عن المواطنين - 3 قرارات بحل الإخوان بين 1949 و 2013 والجماعة ترد بـ"حمامات دم" - 3 قرارات بحل الإخوان بين 1949 و 2013 والجماعة ترد بـ"حمامات دم" - برلمانيون يؤكدون: قانون التصالح فى المخالفات إجراء تنظيمى وتسهيلات وتيسيرات الحكومة خير دليل.. مطالب بسرعة استغلال التشريع وتقنين الأوضاع بعد مد فترة تلقى الطلبات شهرا.. و«لجنة الإسكان»: حزمة محفزات لراغبى التقنين - المنصات التعليمية بالجامعات تشهد تفاعلا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. أساتذة يؤكدون: التعليم الإلكترونى المستقبل.. ونائب رئيس جامعة حلوان: نظمنا دورات تدريبية - المنصات التعليمية بالجامعات تشهد تفاعلا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. أساتذة يؤكدون: التعليم الإلكترونى المستقبل.. ونائب رئيس جامعة حلوان: نظمنا دورات تدريبية - «التعليم»: لا يستطيع أحد منع أى طالب من دخول المدرسة بسبب المصاريف.. رضا حجازى: الإجراء الطبيعى لمن يرفض سداد المصروفات الدراسية هو تحذير ولى الأمر



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