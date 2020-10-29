شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك تطالب بالإبلاغ عن المدارس الممتنعة عن رد الـ25% من مصروفات الباص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تعليقا على امتناع بعض المدارس عن رد قيمة 25% من خدمات نقل الطلاب، إن أى ولى أمر يتعرض إلى هذا الموقف يتواصل على الفور مع الجهاز لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة.
وأضاف أحمد سمير فى مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دى إم سى": "يتم إحالة المدرسة الممتنعة عن رد قيمة الـ25% على النيابة العامة".
وأشار، إلى أن العقوبات رادعة للمدارس الممتنعة تتراوح من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، لافتا إلى أن الكثير من المدارس الدولية والجامعات الدولية وأيضا المدارس الخاصة والمعاهد التابعة للأزهر التزموا بتطبيق قرار الـ25%".
وتابع أحمد سمير: "منذ عدة أيام تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن تنفيذ القرار للنيابة"، مؤكدا أحقية أولياء الأمور باسترداد 25% من قيمة خدمات نقل الطلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر حماية المستهلك تطالب بالإبلاغ عن المدارس الممتنعة عن رد الـ25% من مصروفات الباص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.