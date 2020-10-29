حماية المستهلك تطالب بالإبلاغ عن المدارس الممتنعة عن رد الـ25% من مصروفات الباص

وأضاف أحمد سمير فى مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دى إم سى": "يتم إحالة المدرسة الممتنعة عن رد قيمة الـ25% على النيابة العامة".

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وأشار، إلى أن العقوبات رادعة للمدارس الممتنعة تتراوح من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، لافتا إلى أن الكثير من المدارس الدولية والجامعات الدولية وأيضا المدارس الخاصة والمعاهد التابعة للأزهر التزموا بتطبيق قرار الـ25%".

وتابع أحمد سمير: "منذ عدة أيام تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن تنفيذ القرار للنيابة"، مؤكدا أحقية أولياء الأمور باسترداد 25% من قيمة خدمات نقل الطلاب".