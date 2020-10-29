شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار ركاب عن القضبان فى طنطا بخط الإسكندرية ـ القاهرة دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة قطارات طنطا ارتباكا بسبب خروج قطار ركاب رقم 572 القادم من الإسكندرية إلى طنطا أثناء دخوله حوش محطة طنطا، حيث سقطت عجلات 3 عربات من على القضبان.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه لم يحدث أى إصابات بين الركاب، وتم الدفع بأوناش هيئة السكة الحديد لمحاولة رفع العربات وإعادتها على مسارها على القضبان لاستئناف القطار رحلته أو نقل الركاب عبر قطار آخر.





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