شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوى تشكر القيادة المصرية على المساعدات المقدمة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب رئيس زيمبابوى قنسطنطين شوينجا، عن شكر وتقدير بلاده للفتة الكريمة من القيادة المصرية لشحنة المساعدات التى قدمتها مصر مؤخرا لبلاده لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال قنسطنطين شوينجا النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوى وزير الصحة اليوم السفير المصرى فى هرارى محمود عامر، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين؛ لاسيما فى مجال الصحة.

وأعرب المسئول الزيمبابوى عن رغبة بلاده فى الدخول فى شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين العاملين فى المجال الصحى من أجل دعم وتطوير القطاع الصحى فى بلاده لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة فى المجال الصحى على مستوى القارة الأفريقية من خبرات، وقدرات تسعى بلاده للاستفادة منها.

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وتناول اللقاء، أيضا، بحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولاسيما فتح الأسواق فى زيمبابوى أمام منتجات البناء التى تتفوق فيه الصناعة المصرية مثل مواد الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام.

كما طرح السفير المصرى على النائب الأول لرئيس الجمهورية دعم التعاون بين البلدين فى المجال الزراعي، أيضا، خاصة وأن مصر تصدر للقارة الأفريقية منتجاتها المتميزة من الفاكهة والخضر.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما فى شقيها التجارى والاقتصادى إلى أفاق أرحب.