"الكهرباء " تلقينا 885 ألف طلب تحويل من نظام الممارسة للعداد الكودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تلقت 885 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية ، من أصحاب العقارات المخالفة ، مضيفا في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تقرر مد فترة تلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر ، مشيرا الى الطلبات التى تلقتها الوزارة تغطى حوالى2.1 مليون وحدة عقارية مخالفة". وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت عن تمديد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية شهر نوفمبر، موضحا أن العميل يمكنه التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن التقديم مجانى للجميع ، موضحة أن قرار مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية جاء فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020 لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

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