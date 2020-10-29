مستشار الرئيس للصحة: هناك تجارب سريرية حول العالم على 10 لقاحات ضد كورونا

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية التي تجرى على اللقاحات تأخذ بعض من الوقت، وتلك التجارب تضمن سلامة المصل وفاعليته والتعرف على الجرعات التي يحصل عليها المريض والتعرف على طريقة تكوين المناعة لدى الإنسان.

وتابع محمد عوض تاج الدين أن عدد اللقاحات التي يجرى عليها تجارب سريرية في العالم يصل لـ 10 لقاحات.

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وأكد محمد عوض تاج الدين أنه لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية لأي لقاح تجرى عليه تجارب سريرية حتى الآن، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تقيم اللقاحات لإجازة استخدامها على البشر.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم إجراء التجارب الإكلينيكية على أي دواء أو مصل على أشخاص أصحاء للتأكد من فاعلية اللقاح والتعرف على نتائجها بدقة.