شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: هناك تجارب سريرية حول العالم على 10 لقاحات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية التي تجرى على اللقاحات تأخذ بعض من الوقت، وتلك التجارب تضمن سلامة المصل وفاعليته والتعرف على الجرعات التي يحصل عليها المريض والتعرف على طريقة تكوين المناعة لدى الإنسان.
وتابع محمد عوض تاج الدين أن عدد اللقاحات التي يجرى عليها تجارب سريرية في العالم يصل لـ 10 لقاحات.
وأكد محمد عوض تاج الدين أنه لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية لأي لقاح تجرى عليه تجارب سريرية حتى الآن، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تقيم اللقاحات لإجازة استخدامها على البشر.
وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم إجراء التجارب الإكلينيكية على أي دواء أو مصل على أشخاص أصحاء للتأكد من فاعلية اللقاح والتعرف على نتائجها بدقة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا قليلة رغم أنها تتذبذب بين الهبوط والارتفاع والأمور مستقرة.
وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: نتمنى ألا تحدث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن مستعدون للتعامل مع أى سيناريو، مشيرًا إلى أنه يجب الترقب والحذر.
وأشار عوض تاج الدين إلى ضرورة استخدام الكمامة والالتزام بالتباعد واستخدام الماء والصابون في غسل الأيدى، موضحًا أن لدينا قانون قديم يجرم تعريض المواطنين للخطر، حيث أن مخالطة المصابين بكورونا للأصحاء مخالفة طبية وقانونية.
وأوضح أن بروتوكولات العلاج الاحترازى تخضع للجان علمية تتابع الموقف وترى الأدوية المتاحة ويمكن استخدامها في كل مراحل المرض، لافتاً إلى أن اللقاح ينتظر التجارب الإكلينيكية والسريرية.
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