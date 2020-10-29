شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين تحتفل بذكرى المولد النبوى بتوزيع 300 ألف علبة حلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى احتفالا ضخما ابتهاجًا بقدوم مولد الرسول الكريم بتوزيع 300 ألف علبة حلوى المولد النبوى الشريف على المواطنين من محافظة الجيزة والمحافظات الأخرى بسيارات قوافل الخير تجوب القرى والنجوع لتشارك الأهالى فرحة المولد النبوى.

وحرص النائب محمد أبو العينين على تقديم التهنئة بالمولد النبوى إلى أهالى محافظة الجيزة وحثهم بالاقتداء بالرسول الكريم وأخذ النبى المثل الأعلى ويكون القدوة الحسنة للمؤمنين فى الحياة، وذلك لإدخال السعادة والسرور على المواطنين والأهالى فى هذه المناسبة الدينية العظيمة، وفى إطار دور المؤسسة التى تحرص علية منذ 40 عاما، وهى إحياء روح التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع.



وقالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أثناء الاحتفال إن المؤسسة تهتم منذ نشأتها منذ 40 عاما بالمناسبات الدينية بإهداء المواطنين كل المستلزمات من احتياجاتهم وتقديم يد المساعدة والعون لهم للتخفيف من أعباء الحياة والاحتفال بمولد الرسول، وحثهم على الاقتداء برسولنا الكريم كقدوة حسنة فى سلوكياتنا وأخلاقنا وصلة الأرحام والأمانة وجبر الخواطر وبر الوالدين والتواضع والتسامح ليكون من سيرته دروس رائعة.



وقالت أيضا إنه يجب علينا أن نأخذ من سيدنا النبى المثل الأعلى والقدوة فى الحياة، مضيفة: "نحن المسلمين نملك أفضل وأعظم قدوة، إنه أفضل الأنبياء المرسلين".