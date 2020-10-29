شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: خروج عربتين من قطار الإسكندرية - بورسعيد عن القضبان دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء سير قطار ٥٧٣ سياحي الإسكندرية بورسعيد، بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد، سقطت عربتان من العربات المكيفة، دون أي إصابات.

وعلى الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز ٣٠ دقيقة، وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله ببورسعيد.

وتم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان وإعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة على خط طنطا/السنطة/زفتى/الزقازيق.

وتعتذر الهيئة للسادة مستقلي القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، وقد تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجل العربتين من تشكيل القطار.