شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأوروبا: حملات إلكترونية ممنهجة تقودها الجماعة الإرهابية ضد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الجاليات المصرية في أوروبا أبناء الوطن ضرورة التكاتف والتلاحم الوطني بين أبناء الوطن، لدعم جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

ومن جانبه، كشف إسلام السويسي، المتحدث باسم الجالية المصرية في أوروربا في بيان صادر له، اليوم، أن الكيانات الإرهابية والإعلام المُعادي يقوم بحملات إلكترونية ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل زعزعة استقرار الدولة المصرية، لافتا إلى أن وعي المصريين يقف بمثابة حائط سد أمام هذه الحملات الممنهجة.

وأكد السويسي أن المصريين بالخارج لا يقلون وطنية عن مصريي الداخل، فهم قوة مساندة ودعم للدولة المصرية في جميع الأحوال ومختلف الظروف، مشددًا على ضرورة وقوف جميع المصريين بجانب الدولة دولتهم في الداخل والخارج، والتصدي لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار.

وتابع أن المخططات والمؤامرات الشيطانية للإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى بالبلاد، وهدم مقدراتها الاقتصادية، وتكليف عناصرها بالداخل لتنفيذ هذه الأجندات والمخططات الشيطانية من خلال عدة محاور، منها: العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة الوطنية.