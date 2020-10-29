شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم لمتابعة تنفيذ رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية بنطاق حى غرب وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس حى غرب شبين الكوم والمستشار الهندسى للمحافظة.

حيث تفقد المحافظ أعمال الفرمة لتطوير وتوسعة شارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب بطول 500 متر وبتكلفة تقدر بمليون و200ألف جنيه، وأشار المحافظ بأن أعمال التطوير تشمل رصف وإعادة تطوير الأرصفة ببلاط الإنترلوك ووجه المحافظ بإدراج الشارع المتفرع لشارع الخليفة ضمن أعمال الرصف والتطوير حفاظاً على المظهر الحضارى، مشدداً على القائمين بتكثيف الأعمال وتذليل العقبات للإنتهاء منه في أقرب وقت، وخلال تفقده أشار المحافظ بأن سيتم دراسة إعادة رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب بهدف توسعته لتحقيق السيولة المرورية ولإضفاء مظهراً جمالياً يليق بعاصمة المحافظة.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال توسعة طريق ترعة المسلك بمنطق مزلقان أبوعجوة من الجانين بطول 800 متر بتكلفة مليون و615 ألف جنيه، فضلاً عن أنه سيتم إستكمال أعمال باقى أعمال الرصف للطريق، وكذا سيتم تطوير الجزيرة الوسطى وإعادة تطوير الأرصفة من قبل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، هذا وتفقد المحافظ أعمال تمهيد وتسوية أرض عرفة بشارع القرط بحى غرب شبين الكوم ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال ووضع صناديق قمامة بالمنطقة حفاظاً على الشكل الحضارى .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على ارض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات.