شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية،مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال التقرير الذي يعرضه مدير عام الطب البيطري الدكتور طارق الوكيل، حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم ومساندة صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم قطاع الاستثمار في هذا المجال.

حيث يجرى تنفيذ حملة التحصين ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن ،في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية،وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

هذا وقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه 74 ألف و338رأساً ،بواقع: 66642من الأبقار،و6907من الجاموس،و789من الأغنام والماعز ،وذلك منذ بداية الحملة في سبتمبر الماضي وحتى 27 أكتوبر الجاري،في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.