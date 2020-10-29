شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الطب البيطري تضبط 5 مخالفات ذبح خارج السلخانه بقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز قوص أسفرت عن ضبط 5 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 41 كجم منها 25 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 28 كجم لحوم مصنعة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

‫واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.