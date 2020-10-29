شكرا لقرائتكم خبر عن عضو قبطي بـ«الشيوخ» يوجه رسالة تهنئة للمسلمين بالمولد النبوي ويوزع حلوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف خالص التهاني القلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف لكافة قيادات المحافظة علي رأسهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف ومفتش الأمن الوطني ومسئول مكتب المخابرات بالمحافظة ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي وكافة مواطني محافظة بني سويف وأكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ عن عمق علاقات المودة والمحبة التي تجمع بين المسلمين والأقباط والتعايش النموذجي بين المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف وكان النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ قد قام بتوزيع حلوي المولد النبوي علي العاملين وطلاب المعهد العالي للعلوم الادراية والذي يرأس مجلس إدارته مشاركة للأخوة المسلمين فرحة المولد النبوي الشريف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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